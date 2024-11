Ibagué se une a la ´Gran Marcha Nacional’ este sábado 23 de noviembre

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el dirigente del Centro democrático del Tolima, Holman Guevara, se refirió a la movilización que se realizará este sábado 23 de noviembre bajo el lema ´Gran Marcha Nacional´.

“Estamos invitando a los amigos de la ciudad de Ibagué a la ´Gran Marcha Nacional´ contra Gustavo Petro. Las razones por las que tenemos que marchar, pues, son muy claras, este país está destrozado, no puede ser posible que hoy más de 8 millones de colombianos estén en pobreza extrema”, aseguró Guevara.

El dirigente sostuvo que se ha convocado para este sábado a las 10:00 a.m. con el fin que los ciudadanos que no pueden participar entre semana lo hagan llegando hasta la calle 37 con Quinta desde donde saldrá con rumbo al centro de la capital del Tolima, el punto donde finalizará la movilización será la Plaza Murillo Toro.

“Las guerrillas están fortalecidas con armas, rutas del narcotráfico. Las extorsiones, los secuestros, los asesinatos son los titulares de los medios de comunicación hoy. Las pequeñas y medianas empresas no aguantan más impuestos”, aseveró.

Por otra parte, resaltó que “Este gobierno le recortó a los deportistas el 60% del presupuesto. Para los jóvenes no hay plata, para los jóvenes no hay dinero y a colmo de males le recorta el presupuesto del ICETEX, porque hoy 183 mil jóvenes no han podido matricular, porque el gobierno no les ha facilitado la plática”.

Finalmente, sostuvo que existen problemas con la corrupción, con los grupos armados, la falta de recursos para los jóvenes, inconvenientes con Ecopetrol entre otros aspectos que lleva a pensar que se debe salir a marchar este sábado 23 de noviembre.