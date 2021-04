Comercio formal e industrial protestarán por las restricciones en Bogotá

A través de un comunicado la Mesa Técnica de Comercio Formal e industrial están convocando a todos los comerciantes a una desobediencia civil frente a lo que ellos aseguran como "cierres arbitrarios".

"Para este jueves vamos a realizar varios plantones en diferentes puntos como en el Restrepo en el parque La Valvanera, en el centro, en Unilago y esperamos que se pueda hacer otro en Bosa... ya para el día viernes estamos convocados a todos los comercio abrir con normalidad de manera de desobediencia civil, este acto funciona en la manera de que todos cumplamos el abrir de nuestros negocios", dijo William Rojas Presidente Mesa Técnica de Comercio.

Además de eso, le piden a los comercio colocar una bandera negra para evidenciar "la quiebra absoluta del comercio en Bogotá", dice el comunicado.

"La alcaldía no nos escuchó, no nos ayudó, por eso hacemos esto, porque no aguantamos más y estamos a punto de desocupar hasta el último local... no lo permitiremos", dijo.