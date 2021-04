Paralizada nuevamente obra de Cuatro Vientos en Cúcuta

Mediante un documento emitido por el representante legal de la unión temporal Constru Norte los trabajadores de la construcción de la intersección vial en el sector de Cuatro Vientos de Cúcuta, han dado a conocer que suspenden las labores para la adecuación de este proyecto.



En el documento se afirma que pese a los esfuerzos que se han realizado para mantener el contrato en ejecución los contratistas, maquinarias, equipos y volquetas, suspenderán las actividades en el proyecto porque no se ha podido cumplir con el compromiso del pago.



Eduardo Pizarro Hoyos quién es el representante legal de la interventoría de este proyecto en la ciudad de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que ya se ha hecho el llamado a la administración municipal para que se pueda hacer ese pago y tratar de superar este impasse.



“Hay cuentas que se pasaron desde el año anterior y todavía no han sido canceladas, los trabajadores están pidiendo el pago desde el mes anterior y por esto han decidido definitivamente no reanudar sus labores”, dijo el funcionario.

De igual forma la fecha que se había establecido en este mes de abril para la culminación del proyecto no va a poder cumplirse, debido a los trabajos que adelantan las empresas de servicio público para poder hacer el traslado de las redes que dificultan la construcción de este paso elevado.