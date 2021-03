Internos de la cárcel de Pereira denuncian altos precios en los alimentos

Caracol Radio tuvo comunicación con un hombre que se encuentra privado de la libertad en la cárcel de varones de Pereira, él denunció que es exagerado el incremento en el costo de la comida, los elementos de aseo y los materiales para las clases que muchos de ellos reciben en el penal.

"Casi 30 años que llevo pagando cárcel y es primera vez que cobran más caros los artículos dentro del establecimiento", aseguró.

Además, manifestó que otra situación que los está afectando en este momento es no poder acceder a los abogados de la Defensoría del Pueblo porque, al momento de solicitarlos a través de cartas, no tienen sobres para enviarlas y desde esa entidad, al parecer, les devuelven los oficios argumentando que no se pueden enviar en papel reciclado.

Lea también: En la última semana los casos positivos en Risaralda aumentaron en un 50 %.