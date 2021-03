Intensifican controles en el Cañón del Combeima para esta Semana Santa

Cinco puestos de control han instalado las autoridades en el Cañón del Combeima en Ibagué, para preservar esa zona de reserva natural durante la temporada de Semana Santa y prevenir la caza de las águilas cuaresmeras.

La Directora de Cortolima Olga Lucia Alfonso, señaló que desde la autoridad ambiental se vienen desarrollando acciones para cuidar esa importante zona, el primer puesto de control busca sensibilizar a la comunidad para no arrojar basuras en el lugar, el segundo puesto de control es para el acceso al Alto del Combeima, en ese punto no se permite el ingreso de vehículos ni semovientes, las personas deberán ingresar caminando o en bicicletas, el número de personas no puede superar los 300 visitantes y con todos los protocolos de bioseguridad.

Las actividades se están realizando de manera conjunta entre la Gobernación, Cortolima, la Alcaldía de Ibagué, la Policía Metropolitana y el Ejército Nacional.