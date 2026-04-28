Médicos especialistas del hospital Federico Lleras Acosta anuncian paro: les deben 5 meses

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, lanzó una dura advertencia frente a lo que sigue sucediendo con el no pago de las EPS a la red pública del departamento, deuda que asciende a los $964 mil millones.

“Es una situación crítica que pone en riesgo la vida de los tolimenses y por eso es que, desde este encuentro de las regiones, encuentro que se denomina las regiones proponen es que hacemos un llamado para que esas deudas entren a cancelarse”, dijo la gobernadora del Tolima.

La mandataria departamental resaltó que la Gobernación del Tolima interpuso una acción popular en la que se otorgó una medida cautelar para que las EPS pagarán la deuda, pero no han cumplido con la orden judicial.

“Estamos esperando que esa medida cautelar que se decretó allí se haga realmente efectiva, estamos haciendo la evaluación pertinente por parte de la Secretaría de Salud porque si no se ha cumplido pues vamos a interponer el incidente de desacato, porque es crítico el momento que vive el sector salud en el departamento”, manifestó.

Médicos especialistas del Federico Lleras entrarán a paro

Adriana Matiz, gobernadora del Tolima, reveló que el impacto el principal hospital del departamento se da en el pago a los médicos especialistas a los que se les adeudan 5 meses por lo que anunciaron que irán a paro desde el próximo viernes primero de mayo.

“Cuál es la preocupación, la preocupación es que no vamos a contar con todos los especialistas para atender a los tolimenses, para poder hacer las cirugías, miren les doy un dato, tenemos represadas 600 cirugías y si entran en paro será complejo”, destacó Matiz.

A la vez advirtió que, si los médicos especialistas entran a paro, en el departamento tocará declarar la alerta en salud para poder atender la compleja situación en la que entraría la región.

¿Habrá intervención del hospital Federico Lleras Acosta?

Dato: sobre una posible intervención por parte de la Superintendencia de Salud la gobernadora, Adriana Matiz, aseguró que espera que este proceso no se de “Estamos haciendo lo que nos corresponden con los pocos recursos que tenemos para poder garantizar la atención”.