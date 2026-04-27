Ejército recuperó a un menor en combate con las disidencias de Calarcá en Rovira, Tolima

Tolima

En las últimas horas, soldados del Batallón de Infantería N.18 coronel Jaime Rooke, de la Sexta Brigada del Ejército, sostuvieron combates con subversivos del frente Joaquín González de las disidencias de las Farc, facción de alias Calarcá, en la vereda El Tuamo, en Rovira, Tolima.

Según el teniente coronel Jairo Mendoza, comandante del Batallón de Infantería N.18 coronel Jaime Rooke, en medio de los enfrentamientos se logró la recuperación de un menor de edad y la incautación de abundante material de guerra perteneciente a la estructura armada.

“Adicionalmente, en este resultado operacional se incautaron dos armas tipo fusil Galil, un arma tipo subfusil Mini Uzi, múltiples equipos de campaña, chalecos multipropósito, municiones de diferentes calibres, elementos de intendencia y material tipo propaganda de las Farc-EP”, precisó el coronel.

Los combates se producen días después de la captura de alias Marcos, principal cabecilla del frente Joaquín González, quien fue detenido por el Gaula de la Policía Nacional en Bogotá. Marcos era el máximo cabecilla de esta estructura en el Tolima y el encargado de coordinar extorsiones a comerciantes y campesinos para financiar sus actividades en el departamento.

“El Ejército Nacional reitera su compromiso con la protección de la población y la lucha contra los grupos armados organizados que afectan la seguridad del país”, concluyó el teniente coronel Mendoza.