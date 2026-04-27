Alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, se recupera tras sufrir en desmayo en un evento

Ibagué

Caracol Radio conoció que la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, se recupera luego de sufrir un desmayo mientras participaba en la mañana del domingo 26 de abril en la celebración del día del niño en la Unidad Deportiva de la calle 42.

“La Administración Municipal se permite informar que la alcaldesa Johana Aranda presentó un percance de salud mientras participaba en la celebración del ‘Día de los Niños’, que se desarrollaba en la Unidad Deportiva de la calle 42 de Ibagué”, indicó la Alcaldía en un comunicado a la opinión pública.

Caracol Radio conoció que la mandataria local fue trasladada de manera inmediata a la Clínica Keralty ubicada en la zona de la calle 60, donde recibió la atención médica correspondiente y los exámenes de rutina.

“Entregamos un parte de tranquilidad a la ciudadanía y a los medios de comunicación; la alcaldesa se encuentra estable, fuera de peligro y en proceso de recuperación, siguiendo las recomendaciones médicas tras el esfuerzo y las extensas jornadas de trabajo de las últimas semanas”, indicó la Alcaldía.

Según el reporte entregado por la Defensa Civil en el Tolima entidad encargada de atender y trasladar al centro asistencial a la alcaldesa, Johana Aranda, al aparecer la mandataría sufrió un golpe de calor en medio de la jornada que acompañaba.

En la última semana la alcaldesa de Ibagué tuvo una agenda agitada por la realización de la Cumbre Glocal de Economía Circular y otros compromisos que le habrían ocasionada el percance de salud.