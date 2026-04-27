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27 abr 2026 Actualizado 15:12

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Barbarie y terrorismo en su máximo nivel: gobernadora del Tolima sobre atentados en el Cauca

De esta manera la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, reaccionó con vehemencia frente a los atentados de grupos al margen de la ley en ese departamento.

Gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz

Gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz

Gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz
Ibagué

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, rechazó enérgicamente en su cuenta de X los hechos terroristas registrados el fin de semana en el Cauca que dejaron 20 personas muertas.

“¿Qué lucha, qué protesta o qué paz es esto? advertimos que íbamos a regresar al nivel de atentados, sangre y muerte de ciudadanos de hace 20 años; pues sí, hoy ya llegamos. Muy triste”, manifestó Adriana Matiz.

De esta manera la gobernadora del Tolima reaccionó con vehemencia frente a los atentados de grupos al margen de la ley, en un tramo de la vía Panamericana, en el Departamento del Cauca.

“Es demencia absoluta, barbarie y terrorismo en su máximo nivel. Advertimos que íbamos a regresar al nivel de atentados, sangre y muerte de ciudadanos de hace 20 años; pues sí, hoy ya llegamos. Muy triste. No solo retrocedimos”, resaltó Matiz.

Además, manifestó que “Avanzamos en el deterioro de la seguridad y en la salvaguarda de la vida y los bienes de los colombianos. Mi rechazo total y mi indignación absoluta con este cruel atentado en Túnel, Cajibío”.

Finalmente, la mandataria de los tolimenses envió un mensaje a las personas afectadas con este ataque terrorista “Todas mis oraciones a Dios por las familias de los afectados. Dueles Colombia. Necesitamos firmeza y contundencia contra los bandidos”.

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