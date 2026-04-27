Barbarie y terrorismo en su máximo nivel: gobernadora del Tolima sobre atentados en el Cauca

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, rechazó enérgicamente en su cuenta de X los hechos terroristas registrados el fin de semana en el Cauca que dejaron 20 personas muertas.

“¿Qué lucha, qué protesta o qué paz es esto? advertimos que íbamos a regresar al nivel de atentados, sangre y muerte de ciudadanos de hace 20 años; pues sí, hoy ya llegamos. Muy triste”, manifestó Adriana Matiz.

De esta manera la gobernadora del Tolima reaccionó con vehemencia frente a los atentados de grupos al margen de la ley, en un tramo de la vía Panamericana, en el Departamento del Cauca.

“Es demencia absoluta, barbarie y terrorismo en su máximo nivel. Advertimos que íbamos a regresar al nivel de atentados, sangre y muerte de ciudadanos de hace 20 años; pues sí, hoy ya llegamos. Muy triste. No solo retrocedimos”, resaltó Matiz.

Además, manifestó que “Avanzamos en el deterioro de la seguridad y en la salvaguarda de la vida y los bienes de los colombianos. Mi rechazo total y mi indignación absoluta con este cruel atentado en Túnel, Cajibío”.

Finalmente, la mandataria de los tolimenses envió un mensaje a las personas afectadas con este ataque terrorista “Todas mis oraciones a Dios por las familias de los afectados. Dueles Colombia. Necesitamos firmeza y contundencia contra los bandidos”.