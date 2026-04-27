Capturados seis mineros ilegales que excavaron un socavón de 17 metros en Casabianca, Tolima

Tolima

En la vereda La Linda, del municipio de Casabianca, norte del Tolima, fue excavado un socavón de 17 metros de profundidad y dos metros de altura, donde un grupo de hombres se dedicaba a la extracción ilegal de oro en el interior de una montaña.

Soldados del Batallón de Infantería n.° 16 Patriotas de la Sexta Brigada, en coordinación con la Policía de Carabineros y funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), llegaron hasta la zona, donde capturaron en flagrancia a seis hombres que se encontraban en el socavón.

“En el lugar se les incautó una motobomba, una planta eléctrica de 6.5 hp con soporte metálico, una pulidora con disco de corte, un taladro industrial, brocas, soldadores, otra motobomba, taladros, un soplador y material explosivo”, detalló el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada.

El coronel agregó que esta actividad ilegal era desarrollada sin criterio técnico ni medidas de manejo ambiental, lo que ponía en riesgo el ecosistema de la zona y la vida de los seis capturados.

“Con este resultado operacional de las tropas de la Sexta Brigada se logra mitigar el impacto ambiental y, a su vez, atacar las economías ilícitas de grupos armados organizados que delinquen en esta zona del norte del Tolima”, aseguró el oficial.

Los seis capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros, y además se destruyeron las herramientas incautadas.