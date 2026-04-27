Golpe al narcotráfico: incautan marihuana avaluada en cerca de $1.000 millones en vías del Tolima

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué reveló detalles de la forma como lograron incautar cerca 1.900 kilogramos de marihuana tipo creepy, en la vía Calarcá – Ibagué, sector El Tigre, jurisdicción del municipio de Cajamarca, Tolima.

“Este resultado fue posible gracias a la experiencia, pericia y controles permanentes adelantados por los hombres y mujeres de la Policía Nacional, quienes durante labores de patrullaje y verificación identificaron un vehículo tipo camión abandonado sobre la vía, el cual transportaba un cargamento de naranjas”, dijo el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Según indicaron las autoridades, miembros de la institución al no encontrar al conductor del automotor que estaba parqueado a un costado del corredor vial, realizaron la inspección de la carga encontrando ocultos 451 paquetes que contenían marihuana.

“De acuerdo con las primeras verificaciones, la sustancia incautada estaría avaluada en más de $997 millones, y con esta acción se evitó la circulación de aproximadamente un millón novecientas mil dosis, que habrían llegado a afectar de manera directa la seguridad, la convivencia ciudadana y la salud pública, especialmente de niños, niñas y jóvenes”, dijo el comandante de la METIB.

Dato: al parecer este cargamento habría salido del departamento del Cauca y tendría como destino final el municipio de Soacha, Cundinamarca.

“Este resultado no es aislado; es la prueba de una ofensiva sostenida contra el crimen organizado en toda la jurisdicción de la Metropolitana de Ibagué. No vamos a ceder ni un centímetro”, puntualizó el coronel Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.