Empezó pago de ingreso solidario correspondiente al ciclo 12 en Cartagena

El programa de Ingreso Solidario informó a través del Departamento para la Prosperidad Social, DPS, que, empezaron los pagos correspondientes al ciclo 12. En esta ocasión el pago se realizará, exclusivamente, a bancarizados, quienes tendrán el abono financiero en sus respectivos productos bancarios.

El DPS informó que el pago en el mes de abril será para bancarizados y no bancarizados. Corresponde al ciclo 13 y empezará el 13 de abril. En este ciclo, el pago para no bancarizados (por giros) comienza el 15 de abril.

En su primera etapa, el programa Ingreso Solidario entregó en toda Colombia ayudas a 131.136 familias en pobreza extrema, pobreza y condiciones de vulnerabilidad económica. Este programa beneficia a las familias que no se encuentran recibiendo beneficios de otros programas sociales del Estado. Cada transferencia que realiza Ingreso Solidario a sus beneficiarios es de $160.000. Se realiza en las modalidades de bancarizados y no bancarizados.

Para consultar más información acerca del incentivo Ingreso Solidario puede ingresar a la página https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co, la línea gratuita nacional es 018000951100 y en la página www.prosperiodadsocial.gov.co

En Cartagena, puede escribir un mensaje a los WhatsApp 3135517069, 3207588550, 3116648106 o al 3174022226. Para realizar sus consultas también puede enviar un mensaje al correo: ingresosolidario@cartagena.gov.co entregando los siguientes datos: nombre completo, número de cédula, número de celular, ciudad, dirección actual y motivo de consulta.