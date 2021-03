Con huelga de hambre, exempleado de la Alcaldía exige vinculación laboral

Carmelo Hernández, exempleado de la Alcaldía de Cartagena que laboró en provisionalidad desde el año 2007 hasta septiembre de 2020, adelanta una huelga de hambre en los bajos del Palacio de la Aduana para exigir el cumplimiento de un fallo de tutela que ordena su vinculación nuevamente al Distrito.

El denunciante aseguró que en el año 2014 estando laborando para la Alcaldía, se le diagnosticó enfermedad de Parkinson + hipertiroidismo + trastorno depresivo + gastritis. “Mis patologías eran de pleno conocimiento de la alcaldía, y con fecha enero de 2020 envié oficio a recordarle a la entidad de mi condición. los acuerdos laborales suscritos con el distrito y los sindicatos son claros en decir que se tiene que tener en cuenta a las personas que gozamos de la estabilidad laboral reforzada en mi caso enfermedad catastrófica y discapacidad. Dichos acuerdos me cobijan por haber estado sindicalizado”, explicó.

Carmelo Hernández contó que el pasado 14 de octubre de 2020, Adelfo Doria, entonces jefe de Talento Humano de la administración distrital, le manifestó que la entidad era consciente de la situación de salud que atraviesa por lo que en cumplimiento de los lineamientos constitucionales y legales, una vez que se normalizara la planta de personal con ocasión de la provisión definitiva de empleos ofertados en el concurso, se iba a evaluar su caso específico y de existir vacantes de empleos se procedería a su reingreso.

Posteriormente, el 27 de noviembre de 2020 el fondo de pensiones Protección le notificó a Hernández una pérdida de capacidad laboral de 27.7% como enfermedad común lo que está en apelación ante la junta regional de calificación de invalidez de Bolívar y me deja con una discapacidad permanente parcial.

“Con fecha 22 de enero de 2021 el juez quinto penal del circuito de Cartagena, mediante fallo de tutela en segunda instancia tomó la decisión de exhortar al distrito para que en el evento de existir vacantes o vacantes futuras en provisionalidad se me diera un cargo igual o equivalente. Pese a todo lo anterior el Distrito de Cartagena no me ha tenido en cuenta a pesar que tengo un hijo menor de edad que debo mantener”, argumentó.