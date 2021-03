(Audio) Dau admitió nombramiento por recomendación de una ministra

El alcalde de Cartagena, William Dau, sigue siendo protagonista de polémicas. En las últimas horas, se conoció otro audio que se filtró a través de whatsapp, donde el mandatario admitió que hizo un nombramiento dentro de la administración distrital por recomendación de una ministra.

Según la información revelada, el alcalde le envía la nota de voz a una “señora” de quien se desconoce su identidad, para explicarle qué había pasado con la contratación de su hijo y los motivos por los cuales terminaron ubicándolo en otra dependencia.

“Ahí hubo un problema causado por la señora Cynthia (exprimera dama) porque sí había un cupo, un cupo que yo había apartado porque me lo pidieron desde Bogotá una ministra de muy alto cargo. Era para el hijo de un señor que se jubilaba y el señor se jubilaba sin tacha alguno en su hoja de vida y me lo pidió la ministra. Yo le dije, con gusto vamos a ver los cupos que quedan y le voy a dar uno”, explicó Dau en la nota de voz.

Posteriormente, el alcalde le argumentó a la mujer con quien hablaba que la hoja de vida del hijo no le llegó a él directamente, sino a la exprimera dama Cynthia Pérez Amador.

“Luego la hoja de vida de tu hijo no me llegó a mí, se la entregó fue a Cynthia y Cynthia de una manera arbitraria sin hablar conmigo, cogió la hoja de vida de tu hijo, fue a talento humano donde ya tenían lista la hoja de vida que yo le había prometido a la ministra, y dijo no mira esta es la hoja de vida que mandó el alcalde. Lo cambió y puso la hoja de vida de tu hijo. Si me hubiera llegado a mí antes yo lo hubiera podido ubicar en otro sitio, pero ese cargo ya estaba comprometido”, aseveró.

Finalmente, Dau le dice a la mujer que le buscará otro cargo a su hijo. “Me parece muy bien ayudar a la gente de mi movimiento Salvemos a Cartagena. Te cuento ya di la orden para que le busquen otro cargo en otra dependencia, pero lo vamos a contratar. Tranquila algo le va a salir, no lo tengo olvidado”, puntualizó.