En Providencia piden priorización en el plan de reconstrucción de viviendas

Hay preocupación por parte de los isleños, frente a la organización en el plan de reconstrucción de Providencia, liderado por el Gobierno nacional y cuya priorización, advierten, se ha realizado sin tener en cuenta a la población con condición especial como adultos mayores.

Irasema Taylor asegura que tras varias visitas a la vivienda de su mamá, una profesora de 80 años pensionada, aún no han logrado que se modifique la valoración de la vivienda, la cual inicialmente se calificó solo para reparar el techo, pero posteriormente se confirmó que necesitaba ser demolida y reconstruida por problemas estructurales en las paredes.

"No sé cómo están priorizando a las personas que de verdad necesitan su casa. Hay gente en Providencia y me da mucha tristeza decirlo, pero son adultos mayores que están expuestos en una carpa porque no ha parado de llover y a veces ventea", afirma.

De acuerdo con uno de los voluntarios de la comunidad, que ha participado en el proceso de reconstrucción, hay problemas en los listados que han sido organizados entre las diferentes entidades, lo que ha prolongado el proceso de muchas familias, para tener claro el futuro de sus viviendas.

"Se hizo una primera lista, después se hizo una revisión, volvieron a hacer otra revisión y hoy en día hay un 30 o 35% de los casos que no se han solucionado y que están en el limbo porque pasaron el listado al contratista y ellos lo encuentran con problemas", afirmó la persona.

Por su parte, Anthony Howard, miembro de la Autoridad Raizal de Providencia, asegura que si bien la reparación de las viviendas avanza, el panorama no se da en toda la isla sino en algunos sectores.

"Va bastante avanzado en ciertos sectores, no en todos y los que no tienen casa están durmiendo en unas carpas, el único problema es que la gente está sufriendo mucho en esas carpas, sobre todo cuando hay vientos porque el clima ha cambiado", aseguró Howard, quien dijo que la isla ha enfrentando por lo menos dos frentes fríos con condiciones de lluvia.