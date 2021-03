Autoridades buscan ampliar cobertura en salud en medio de la pandemia

El principal objetivo es afiliar a la mayor cantidad de población que no cuenta con el servicio de salud hasta el próximo 27 de marzo, en las EPS que prestan el servicio en el régimen subsidiado.

Esta actividad además incluye a migrantes que se encuentran en el país con permiso especial de permanencia (PEP), quienes deben presentarse en el sector de tienditas para iniciar el proceso.

Los adultos mayores de 80 años que sean inscritos durante la campaña, inmediatamente iniciaran el proceso de vacunación contra el COVID-19.

Sonia Fernández, Secretaria de Salud del Municipio de Villa del Rosario expresó que, “en nuestro municipio tenemos un promedio de mil personas colombianas, que aún no cuentan con este beneficio, que no se acercan a las EPS, no se acercan a la secretaría, por este motivo dimos comienzo a estas importantes jornadas”.

El horario en Villa del Rosario será de 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía y podrán afiliarse a la EPS del régimen subsidiado de su preferencia.