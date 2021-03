Alcalde llama a mediación para terminar puente en Cuatro Vientos

Han sido múltiples los problemas que se han presentado en el intercambiador que se está construyendo en el sector de cuatro vientos, el cual inició en la pasada administración y no contó con la compra a tiempo de los predios aledaños que deben ser intervenidos.

Sumado a este problema, se comenzó el periodo de cuarentena establecido por la pandemia y generó un mayor retraso para la culminación de este proceso que busca mejorar la movilidad en uno de los sectores más críticos de la ciudad de Cúcuta.

Jairo Tomas Yáñez Rodríguez alcalde de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que en estos momentos se requiere el traslado de varias redes de servicios públicos que demandan elementos importados y que puede no cumplirse la fecha establecida para el mes de abril.

“Ha habido algunas situaciones de orden financiero, atrasos al principio del año con unos documentos, pagos que de pronto pueden estar un tanto retrasados, también entender que los contratistas muchas veces no pasan con el tiempo adecuado las cuentas de cobro y se demora, la tramitología se genera y muchos de esos rechazos se presentan porque hay que revisar papeles, pero la obra va normal y esperamos que no se vaya a presentar ninguna situación, a excepción que a última hora Aguas Kapital necesita hacer una reparación con una de las tuberías matrices que baja desde el tanque y hay que importar unos elementos, pero no sin antes aclarar que hay temas de último momento que de pronto nos obliguen a hacer algunos ajustes, pero yo cuento como alcalde con el apoyo de la constructora, de la interventoría y de las empresas de servicios públicos para que todos coordinemos la terminación de este proyecto”, dijo el mandatario.

A este problema se le podría sumar la falta de pagos a los trabajadores de la construcción, los cuales van a realizar varias protestas exigiendo sus salarios.