Veedores del sector de la salud denuncian desorden en vacunación

Preocupados se declararon los veedores de la salud frente al desorden que reina en el proceso de vacunación contra el COVID-19.

Los ciudadanos que vienen acompañando a los adultos mayores dijeron que no hay un plan específico para atender el número de personas que deben ser inmunizadas.

Nicolás Salazar líder social dijo a Caracol Radio que “no conocemos realmente una programación de vacunación, unos espacios, ni la forma ni el mecanismo que están utilizando las EPS para vacunar a sus usuarios”.

“Cuando se enviaron las primeras Vacunas el número era irrisorio frente a lo que habían colocado. No entendemos como han hecho lo de mayores de 80 años y ahora los mayores de 60 años cuando esto es un caos”, dijo.

Y agregó que “no se trata que el usuario no tenga voluntad de vacunarse, sino que no hay un plan de contingencia, no hay una estructura de vacunación que el usuario conozca”.