“Son chismes”: exprimera dama se refirió a polémico audio de William Dau

La exprimera dama de Cartagena, Cynthia Pérez Amador, se refirió al polémico audio que el mismo alcalde William Dau le envió a través de whatsapp, donde la tilda de “malandrina” y la acusa de presionar a varios funcionarios para conseguir Órdenes de Prestación de Servicio y hacer campaña política.

En un audio revelado por Revista Metro, Pérez Amador, manifestó que las acusaciones en su contra se tratan de una campaña negativa basada en chismes.

“Se empezó a tejer una campaña negativa en mi contra de que yo estaba haciendo campaña a la Alcaldía, eso llegó a oídos del alcalde y a él no le gustó mucho. Yo siempre le expliqué que no puedo quedarme aquí porque hay un pueblo al que hay que responderle, pero él insistía que yo estaba haciendo campaña y así se fueron tejiendo una cantidad de chismes”, contó.

La exprimera dama aseveró que su única intención dentro de la administración siempre fue trabajar por la ciudad, ante la graves crisis económica y social que ha dejado el Coronavirus.

“También decían que yo estaba haciendo un plan para tumbar al alcalde porque quería ser alcaldesa. Lamentablemente esas voces hicieron eco en el alcalde porque nunca creyó que yo estaba trabajando por mi ciudad, no voy a permitir que me señalen. Ahora el punto es que tengo unas OPS porque estoy haciendo una estructura para llegar a la Alcaldía. Falso de toda falsedad. Lo único que he hecho ha sido ponerle el pecho”, puntualizó Cynthia Pérez.