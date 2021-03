"Tú saliste pura malandrina": el polémico audio de Dau a exprimera dama

El alcalde de Cartagena, William Dau, vuelve a protagonizar una nueva polémica gracias a un audio que se filtró a través de whatsapp y que fue revelado por la Revista Metro, donde el mandatario se enfrenta con la exprimera dama Cynthia Pérez Amador.

En el audio, Dau le reclama su presunta influencia de presionar a algunos funcionarios de su administración para conseguir Órdenes de Prestación de Servicio (OPS), con el propósito de apalancarse para ser la próxima alcaldesa de la capital de Bolívar.

Posteriormente el mandatario amenaza con exponerla públicamente y la tilda como “malandrina”.

“Cynthia la próxima que me entere que estás hablando con los miembros de mi gabinete buscando OPS y que no me digan a mí, o que tratas de conseguir que alguien de la administración contrate una ESAL, o cualquier cosa que te metas con mi administración, te voy a exponer públicamente como la malandrina que estás resultando. Estás resultando igual a los demás, deja de estar diciéndole a la gente que yo te escogí a ti, que yo quiero que seas la próxima alcaldesa”, manifestó Dau en el audio.

El alcalde de Cartagena también expone en el audio que la exprimera dama no está preparada para ser alcaldesa por falta de preparación.

“Tú no tienes la madera para ser la próxima alcaldesa, te falta mucho y no solo en educación y en preparación profesional, a ti te falta mucho en ética y en principios. Yo llego a saber que tú andas diciendo que quiero que seas alcaldesa o que estás pidiendo más OPS, yo te voy a revelar y a destapar públicamente. Eres una abusiva, cuántas veces no te dije el año pasado: no joda estoy en el primer año de gobierno y ya estás en campaña para la alcaldía”, aseveró Dau.

Con el pasar de los minutos, el alcalde de Cartagena, fue utilizando palabras mucho más fuertes para referirse a la supuesta actuación de Cynthia Pérez Amador.

“Tú no puedes engañarme, tú no puedes mentirle a la gente, no puedes manipularme, no puedes manipular a mi administración. Tú saliste pura malandrina, egoísta, ambiciosa, dispuesta a pasar por encima de la cabeza de William dau. Yo todavía estoy esperando una disculpa tuya para traerte nuevamente al rebaño, pero cada día te abres más y te independizas a como dé lugar porque tú eres así a la brava. No confío en ti para nada porque pelas el cobre todos los hijueputas días del calendario”, concluyó.