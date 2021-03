Activarán plataforma para levantar suspendidos en Familias en Acción

Familias en Acción Cartagena inició la búsqueda activa de 2.587 beneficiarios que en este momento se encuentran suspendidos del programa, debido a inconsistencias en sus documentos, entre otras causas. La estrategia de búsqueda se está desarrollando de tres formas: vía telefónica, visita puerta a puerta en los barrios y por correo electrónico. La fecha límite para realizar el levantamiento de suspensión es el 25 de marzo.

Edgar Arrieta Caraballo, enlace Distrital de Familias en Acción, dijo que desde que asumió la dirección del programa se han registrado cifras históricas en el levantamiento de la condición de suspendidos de los beneficiarios, pero se requiere más atención de parte de los titulares para reducir el número de personas que se encuentran en este estado, ya que es un inconveniente que puede terminar con la pérdida definitiva del incentivo y, por ende, retiro del programa.

Arrieta Caraballo recordó que entre las causales de suspensión están: que los tipos de documentos de identidad no correspondan con la edad de la persona; el número del documento de identidad, la fecha de expedición y/o la fecha de nacimiento del documento no concuerdan con los parámetros definidos, según directrices de la Registraduría Nacional del Estado Civil; el titular no se encuentra en las bases de focalización; posible fallecimiento de la titular, según lo reportado por el aplicativo de supervivencia o información suministrada por el equipo regional de Familias en Acción; posible suplantación de la titular y cuando el Sisbén realiza actualización y considera que un núcleo familiar mejoró sus condiciones socioeconómicas, este reporte genera suspensión (se debe gestionar directamente con el Sisbén para volver al programa).

Para identificar a las personas en condición de suspendidas, se está publicando un listado en el micrositio web de Familias en Acción ubicado en la página de la Alcaldía de Cartagena: https://familias.cartagena.gov.co/

En este momento la única novedad que está recibiendo Familias en Acción es levantamiento de suspendidos, no se están recibiendo novedades tipo 1.