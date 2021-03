Viernes 12 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y el Quindío

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

10955 Vacunas contra el COVID-19 se han aplicado en el Quindío de las 18.650 dosis que ha recibido el departamento por parte del gobierno nacional en los 36 puntos de vacunación habilitados en todos los municipios.

Hoy viernes 12 de marzo se cumplen los 21 días de aplicación de las primeras dosis a 535 quindianos; por lo tanto, vacunarán de nuevo para lograr la inmunización completa; entre ellos la primera persona en hacerlo en el departamento, el doctor José Isaac Mosquera, coordinador de urgencias del Hospital San Juan de Dios, quien recibirá la segunda dosis del biológico a las 7:30 a.m. en este centro hospitalario.

Desde el inicio de las jornadas de vacunación COVID, el pasado 19 de febrero, en el puesto de vacunación del Hospital San Juan de Dios han suministrado 1.096 dosis de la empresa farmacéutica PFIZER a los trabajadores de la salud de primera línea.

En procura de facilitar el acceso a la vacuna contra la COVID-19 de los adultos mayores de 80 años, la Alcaldía de Armenia iniciará hoy viernes y mañana sábado jornadas en la comuna 2, Centro de Desarrollo Comunitario de la calle 50, y en la comuna 3, CDC de Ciudad de Dorada para las personas que ya estén registrados en el portal MiVacuna, y residan en la ciudad de Armenia

El departamento del Quindío reporta 108 casos positivos para Covid-19 y se presentan dos fallecidos dos mujeres de 68 y 91 años de edad en la ciudad de Armenia.

Médicos en el Quindío advierten que la compra de vacunas COVID por particulares podrían desencadenar tráfico inadecuado de las mismas

Respecto a la propuesta del Ministerio de Salud en cuanto a la posibilidad de que el sector privado tenga acceso a la compra y distribución de vacunas, el médico Gregorio Sánchez, integrante de la mesa COVID en el departamento, señaló que desde su punto de vista es fundamental generar un orden para que la venta sea la adecuada.

Dijo que si no hay coordinación podría desencadenar en ventas de vacunas falsas desapareciendo la transparencia en el proceso.

Ante la situación del virus en el departamento, el médico señaló que es evidente la disminución de casos positivos pero eso no quiere decir que no sea importante asumir los protocolos de bioseguridad como el uso correcto del tapabocas, el distanciamiento físico y lavado de manos.

Destacó que siguen preocupando las muertes por COVID ya que muchos de las personas contagiadas pierden la batalla contra el virus.

La ciudad de Armenia está en alerta amarilla por las intensas lluvias y el riesgo de deslizamientos de tierra y creciente súbitas de río y quebradas.

El director de la Oficina Municipal de la gestión del riesgo, Javier Vélez manifestó que según los pronósticos del Ideam por la presencia del fenómeno de la niña habría un incremento entre el 40 y el 60% de las lluvias con respecto al mismo periodo de precipitaciones de años anteriores

Por eso reiteró el llamado a los ciudadanos para revisar la condición de las zonas de riesgo de deslizamiento, evitar que las aguas lluvias se descarguen directamente en las laderas e evitar realizar los paseos de olla a los ríos de la región.

Empresarios del turismo en Córdoba están afectados por las emergencias derivadas de las lluvias

El empresario Yeferson David Hoyos, del Café Corbike dijo que la situación es preocupante porque ha disminuido notablemente las visitas de los turistas y las ventas han caído en un 80%.

Realizó un llamado a propios y visitantes para que disfruten de los planes que tiene la localidad ya que la vía afectada tiene tránsito habilitado para vehículos livianos y motos.

Añadió que le preocupa la temporada alta de semana santa y las lluvias que persisten originando las emergencias. Aseguró que es fundamental agilizar la intervención por parte de las autoridades correspondientes para así continuar con la reactivación económica.

En Armenia, dos agentes de tránsito fueron agredidos por motociclistas que infringían normas de tránsito, lo grave es que uno de los agresores amenazó a uno de los guardas…

En video quedaron registrados las dos agresiones que se presentaron en el norte y centro de Armenia por parte de motociclistas que infringían normas de tránsito como el pico y placa y la restricción del parrillero en moto

El secretario de tránsito de la ciudad, Daniel Jaime Castaño, dio a conocer que en lo corrido del año ya son 4 agresiones contra funcionarios por eso se mostró preocupado ante la situación y solicitó respeto a las autoridades.

El gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo demandó el Acuerdo que sacó de circulación el plástico de un sólo uso y el icopor, en el municipio de Salento y que había sido aprobado en el concejo de esa localidad.

El tribunal administrativo del Quindío admitió el control de validez que presentó la gobernación al acuerdo 003 del 10 de marzo del 2020 que establece la prohibición del icopor y daba un año para su implementación,

Cabe recordar que no es la primera vez que la gobernación presenta este recurso, cabe recordar que en la anterior administración hicieron lo mismo con el acuerdo para prohibir la mega minería, hay rechazo de los promotores de esta iniciativa a la posición de la administración departamental.

Tebaidenses solicitan el regreso del tiquete integrado en el servicio público

En las últimas horas se registró una manifestación en el municipio en el que un grupo de personas mostraron su inconformidad ante las tarifas del costo del pasaje del servicio público.

El alcalde de la Tebaida, Vicente Young, señaló que el mecanismo generaba grandes beneficios para quienes diariamente se movilizan desde el municipio hasta la capital quindiana, sin embargo, por efectos de la pandemia no está vigente y eso ha generado malestar entre los usuarios.

Caracol Radio consultó a la representante legal de la empresa Transportes Tebaida S.A, Mardelin Portela, quien evidenció la difícil situación que atraviesa el sector por las restricciones ante el COVID-19 y que impiden la continuidad en la entrega del subsidio de transporte.

Usuarios de la Nueva EPS piden mejorar la entrega de medicamentos en la farmacia de Colsubsidio ante las largas filas y la lentitud en la dispensación de las drogas y más ahora que se incrementaron las lluvias.

Las directivas de EPS aseguraron que con los operadores de los medicamentos vienen trabajando en mejorar el servicio cumpliendo con los protocolos de distanciamiento y aforo, además recordaron que pueden agendar la entrega de las drogas para evitar las filas.

Ante entrega de elemento de bioseguridad, instituciones educativas oficiales de Armenia se preparan para la alternancia

Al respecto el rector de la escuela normal superior del Quindío, Luis Antonio Cobaleda, resaltó los insumos que permitirán garantizar y dar apoyo en todo el tema de bioseguridad. Señaló que todo va encaminado a implementar la alternancia en la que ya adelantan el proceso con 600 estudiantes de grados once.

Por su parte la rectora de la institución educativa CASD, Adela Mogollón, afirmó que se preparan para el regreso paulatino y seguro de los estudiantes a las aulas de clases. Destacó que los elementos son fundamentales para generar confianza en la implementación del modelo. Dijo que adelantan señalización para el aforo respectivo en las aulas y que avanzan en un 90% en los protocolos.

Desde el comité de ganaderos del Quindío manifestaron su preocupación por los precios de la leche que no son competitivos y van en contra de los productores por los costos de producción.

Empresarios trabajan en fortalecer la promoción para incentivar la visita de turistas en semana santa en el Quindío

Precisamente el presidente de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada, reconoció que no será igual a otras épocas porque los efectos de la pandemia persisten. Resaltó que aunque adelantan el proceso de vacunación COVID-19 no se ha extendido a toda la comunidad por lo que continúa el riesgo de contagio.

800 beneficiarios aún no han cobrado subsidio de Adulto Mayor en la ciudad de Armenia correspondiente al mes de marzo, Desde la secretaría de Desarrollo Social recuerdan a los beneficiarios, que este subsidio no es acumulable, y que por ser reincidentes de no realizar el cobro hoy, serán suspendidos del programa

Autoridades iniciarán proceso de desalojo a Circo ubicado al sur de Armenia

Recordemos que Circo Star ya cumplió más de un año en el sector del estadio centenario de la ciudad ya que llegaron con el fin de brindar entretenimiento y en marzo del año 2020 inició el proceso de aislamiento obligatorio.

La secretaria de gobierno, Gloria Cecilia García, aseguró que han entendido la situación por pandemia y por eso les permitieron habitar allí, sin embargo, aclaró que deben recuperar el predio.