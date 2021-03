Es inofensivo el Cangrejo Rojo que apareció en el Lago de Tota, Boyacá

Los cultivadores de cebolla de Aquitania y alrededores del Lago más grande de Colombia, el Lago de Tota, alertaron en días pasados sobre la aparición de una especie de Cangrejo rojo, un crustáceo conocido como Langosta Invasora.

El Instituto Colombiano Agropecuario-ICA y Corpoboyacá, enviaron un equipo técnico para evaluar los peligros de la especie, y detectaron a un Cangrejo Rojo (Procambarus clarkii), que es originario del Noroeste de México y sur de Estados Unidos.

Funcionarios del ICA se desplazaron al municipio de Aquitania (Boyacá), con el fin de inspeccionar y verificar la posible presencia de una especie de Cangrejo rojo, que un productor alertó, por un crustáceo que apareció en la vereda Hato Laguna de este municipio.

"Una vez el ICA visitó la zona, señala que no hay presencia masiva de cangrejos, aparte del cangrejo reportado, y que de igual manera, no presenta un riesgo para los cultivos de cebolla", sostuvo en Caracol Radio, Herberth Joaquin Matheus, gerente del ICA en Boyacá.



Así mismo, los productores de la región manifestaron a los funcionarios del ICA que visitaron la zona, que no se ha encontrado ningún tipo de daño por el crustáceo en los sistemas productivos agrícolas o piscícolas del municipio de Aquitania.



Teniendo en cuenta que el Cangrejo rojo se encuentra en otras regiones del departamento como Gachantivá, Villa de Leyva, Sutamarchán y Paipa, y que es una especie invasora con gran capacidad de colonización de ecosistemas acuáticos que por su actividad excavadora pueden afectar el fondo de quebradas, lagunas, estanques y estructuras civiles, el ICA y Corpoboyacá, recomiendan a los productores informar de manera inmediata la presencia de los crustáceos en los predios.



El ICA y Corpoboyacá realizaran visitas en conjunto a la zona para capacitar a los productores y entregar recomendaciones en prevención, manejo y control de este crustáceo y proteger la producción acuícola de la región.



El Cangrejo rojo es una especie con gran éxito reproductivo en la colonización de nuevos ambientes, tiene un ciclo de vida corto y alta tasa de fecundidad (el número de huevos por nidada puede llegar a 700), presenta comportamiento territorial y agresivo, tolera bajos niveles de oxígeno, resiste altas temperaturas, tolera periodos prolongados de sequía, época en la que fabrica galerías subterráneas.