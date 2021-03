Se abrieron las puertas del 'Madrugón'

A la expectativa se encuentran los comerciantes y compradores del “Madrugón” que hoy abrió sus puertas con la expectativa de devolverles el empleo a más de 11.500 familias que viven del comercio en esta zona.

Según Yansen Estupiñán, gerente del Centro Comercial Gran San, son pérdidas multimillonarias las que se han generado entre enero y febrero y las familias no pueden soportar más cierres.

Leer más: Bogotá vacunó a más 19 mil personas en un solo día

Leer más: Personería suspendió provisionalmente a Gerente de la Subred Centro Oriente

“Estas personas no tienen otro tipo de actividad económica sino miércoles y sábado durante las jornadas de “Madrugón”. Tan solo ente enero y febrero, reportamos pérdidas entre el 20% y 30%, sin mencionar que este espacio contribuye a otros tipos de comercio como el de los taxis, vendedores de tinto, comida”.

Se calcula que el “Madrugón” genera 5.000 empleos directos y unos 100.000 indirectos, cuenta con 4.500 establecimientos de mediano tamaño y apoya el comercio en varias partes del país.

Aseguró que se ha estigmatizado sobre la seguridad e informalidad del sector, sin embargo, recalcó que durante los últimos años se ha venido trabajando sobre estos dos aspectos para brindar a sus visitantes una mayor experiencia.

“Nosotros no queremos ser la causa de ser la proliferación del virus y estamos generando una estrategia logística para salvaguardar las medidas de bioseguridad. Además estamos utilizando un producto que elimina el virus 2 horas en la piel y 8 horas en la ropa. Sabemos que de un buen comportamiento depende el funcionamiento y necesitamos que la gente tenga qué come”

Cabe mencionar que este espacio de comercio regresa con algunas condiciones. Se trabajará miércoles y sábados entre la 1:00 a.m. y las 7:00 a.m y la policía estará presente entre las 7:00 a.m. y las 10:00 a.m. para tener mayor control en el uso del espacio público, aforos y vallar la zona.