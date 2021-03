Un año cumplirá secuestrado Evangelista Bohórquez / ()

El pasado 19 de marzo del año 2020, la familia Bohórquez se movilizaba a 5 kilómetros del municipio de Ocaña, cuando hombres armados los obligaron a detenerse y procedieron a llevarse con rumbo desconocido al señor Evangelista Bohórquez de 72 años de edad.

Después de un año de hermetismo y silencio, la familia ha decidido enviar una comunicación al presidente Iván Duque y al Defensor del Pueblo Carlos Camargo, solicitando la ayuda para que este avicultor recupere su libertad.

Mary Bohórquez, esposa del secuestrado en diálogo con Caracol Radio aseguró “nos pidieron una suma alta de dinero, pero no lo tenemos. Primero dijeron que 20.000 millones y ahora 10.000 millones, nosotros somos avicultores de la región pero no contamos con ese dinero, desde hace seis meses no tenemos información de él, la última prueba de supervivencia fue el 17 de Julio del año pasado".

"“Debe estar muy delgado porque él tenía una dieta especial, me imagino que lo han puesto a caminar mucho, pero él está enfermo y nos preocupa, le pedimos al presidente Iván Duque que nos ayude porque nos entristece pensar que va a morir en el monte". Señaló

Desde hace seis meses, la familia Bohórquez no recibe una prueba de supervivencia, preocupa las condiciones de salud del señor Evangelista Bohórquez.