Empresarios en frontera no apoyan compra privada de vacunas

La propuesta que se hizo en las últimas horas por parte de la ANDI para buscar que el sector privado pueda adquirir vacunas para inmunizar a los trabajadores, no fue muy bien recibida por parte de los empresarios en la frontera.

Este proceso fue propuesto directamente por Bruce Mac Master desde la Asociación Nacional de Empresarios para agilizar la reactivación económica, sin embargo, los trabajadores en Norte de Santander afirmaron que no cuentan con los recursos para poder asumir este costo.

Johana Guerrero directora de la Cámara Colombiana de Confecciones en el oriente del país, le dijo a Caracol Radio que está labor de inmunización debe ser solo asumida por parte del Gobierno Nacional.

"A mí me parece absurdo porque nosotros no hemos recibido ninguna ayuda, el gobierno nos abandonó completamente y entonces porque ahora nosotros debemos ayudar al gobierno asumiendo el costo de la vacuna para nosotros, esto me parece irracional, el gobierno debe ser consciente que es una obligación de ellos el cuidado de la salud del país, para proteger la economía también y no pretender que nosotros tengamos que resolver este problema, sobre todo porque el sector textil confecciones ha sido brutalmente afectado por la pandemia, si los demás están en condiciones de esta autoayuda y obviamente todos queremos salvaguardar la vida, pues sí cada quien lo quiera hacer está libre hacerlo pero por ahora nosotros que nos ha tocado mantener los empleos no estamos en capacidad para asumir este costo", dijo la empresaria.

Reiteró que cada sector puede gestionar diferentes procesos ante el Gobierno Nacional, sin embargo, este tema de adquirir los biológicos debe tener un estricto control.