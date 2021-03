Bogotá: modificaciones al pico y placa iniciarán en abril

En abril comenzarán a regir las nuevas medidas que se implementarán para el pico y placa en la ciudad. El cambio principal estará en las condiciones para transitar en horarios de restricción en la ciudad.

“Hoy el pago está para seis meses, entonces vamos a bajar el plazo para que la gente pueda pagar por una semana, por un mes, por qué hay gente que quiere hacerlo por un tiempo más corto, además no habrá un pago fijo, vamos a ajustarlo teniendo en cuenta el tipo de vehículo, el combustible que usa, entre otros”, explicó Nicolas Estupiñan, secretario de Movilidad de Bogotá.

Leer más: 150 residentes de Amazonas aún varados en Bogotá por cierre de aeropuerto

Leer más: Vicepresidenta y Alcaldesa destraban proyecto de Regiotram del Norte y ALO

Desde el mes de abril, si usted lleva dos pasajeros en su vehículo desde el origen hasta el mismo destino, no tendrá que acatar la medida de pico y placa y además no tendrá que pagar.

Recordemos que por ahora no se modificará el pico y placa en tema de horario ni días. Es decir, se mantiene entre 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 3:00 p.m. a 7:30 p.m. Así como los días: placa impar tiene pico y placa días impares (1, 3, 5, 7, 9), mientras que los pares son los días pares (2, 4, 6, 8, 0).

Así las cosas, en los próximos días se haría oficial el decreto que modifique los pagos para las excepciones en el pico y placa.