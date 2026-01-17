CUT anuncia protestas por el aumento del pasaje de buseta en Ibagué

Ibagué

El aumento de $400 que sufrió el pasaje de buseta en Ibagué para este 2026 ha generado gran polémica en la capital del Tolima, a tal punto que organizaciones sociales, comunitarias y sindicales consideran convocar protestas.

Luego de que la administración de la alcaldesa Johana Aranda, junto a algunos voceros del gremio, acordara aumentar el pasaje de buseta hasta los $3.300 de lunes a sábado y $3.400 los domingos y festivos, organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) manifestaron su rechazo.

“No existen estudios técnicos serios, públicos y verificables que sustenten el aumento de la tarifa. El incremento no guarda relación real con el comportamiento de los combustibles, los cuales no han presentado un alza proporcional que lo justifique. Se continúa cobrando un sistema de transporte antiguo como si fuera moderno, sin que la Administración Municipal haya cumplido con la obligación de modernizar la flota, manteniendo vehículos obsoletos y un servicio deficiente”, expuso la CUT en un comunicado a la opinión pública.

El aumento del pasaje de buseta para este 2026 se conoció el pasado 30 de diciembre de 2025, apenas unas horas después de que el presidente Gustavo Petro anunciara el aumento al salario mínimo. Sin embargo, desde la CUT en el Tolima consideran que el aumento del salario mínimo nada tendría que ver con el transporte público colectivo.

“El salario mínimo no tiene incidencia directa en la tarifa, por lo cual no puede utilizarse como argumento para justificar el incremento. Esta medida ha generado un aumento del transporte ilegal y, a futuro, creará un déficit financiero del sistema que, como ha ocurrido históricamente, terminará siendo pagado por la ciudadanía”, precisa la CUT.

Los dirigentes sindicales temen que el aumento del pasaje golpee considerablemente el bolsillo de estudiantes, padres y madres de familia, adultos mayores y sectores populares. Por tanto, convocaron para el próximo lunes 19 de enero a una reunión del Comando Unitario Departamental Ampliado, en la cual esperan coordinar movilizaciones sociales de rechazo contra el aumento.

El comunicado convoca a “organizaciones sociales, juntas de acción comunal, veedurías ciudadanas, asociaciones de padres de familia y a la comunidad en general a sumarse a la defensa del derecho a la movilidad” y “avanzar en la preparación de acciones de movilización y protesta social, cuya definición final se tomará en la reunión del lunes”.

Los movimientos sindicales esperan reunirse con la alcaldesa de Ibagué para acordar un reajuste de la tarifa y evitar que escalen las protestas en la ciudad.