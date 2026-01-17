Finn Wolfhard (Stranger Things) debuta como anfitrión en Saturday Night Live
El actor se presenta como host como primera vez en el ciclo de humor, mientras que el rapero y actor A$AP ROCKY brindará un show de mucha energía para abrir el año.
Para esta nueva etapa, Universal+ anuncia que el joven actor Finn Wolfhard será el anfitrión, y A$AP ROCKY el artista invitado, de la primera emisión de 2026 de Saturday Night Live, la cual está programada para este sábado 17 de enero, y que podrá disfrutarse a través de Universal Comedy, completamente en vivo. La versión subtitulada estará disponible una semana después de su estreno en la app de Universal+.
Finn Wolfhard se presenta como anfitrión del ciclo con tan solo 22 años, luego de saltar a la fama con su personaje de Mike Weehler en la serie “Stranger Things” y con su actuación en exitosas sagas cinematográficas como “IT” y “Ghostbusters”. Por otro lado, Wolfhard también es una de las figuras emergentes de la música rock independiente con su banda The Aubreys. Por su parte, el exitoso rapero A$AP ROCKY, hará su debut en el show, conocido por canciones como “Fashion Killa”, “Peso” y “Goldie”.
Imperdible el inicio de la temporada 51 de Saturday Night Live el 17 de enero con el debut de Finn Wolfhard, como host de la noche, mientras que A$AP ROCKY será el artista invitado por Universal+ en exclusiva para Latinoamérica completamente en vivo a través de Universal Comedy.