Rehabilitan vías alternas entre Pereira y Marsella

Luego de los inconvenientes que ha generado el cierre de la calzada Pereira - Marsella, debido a los constantes deslizamientos de tierra que han tenido lugar en el sector La Porcelana y la inestabilidad del terreno, las autoridades departamentales decidieron mantener el cierre de ese sector hasta que haya garantías de seguridad para los conductores.

Así lo dio a conocer la secretaria de infraestructura de Risaralda, Mónica Saldarriaga, quien aseveró que están realizando mejoramientos en las vías alternas.

"Debido a las fuertes lluvias y la inestabilidad en el terreno en el sector La Porcelana, no es posible hacer la reapertura hasta tanto no se cumpla con las condiciones de seguridad para los viajeros. No será posible la apertura de la vía principal y se mantendrá cerrada indefinidamente con el fin de que la maquinaria pesada pueda retirar el derrumbe con mayor agilidad y evacuar las aguas represadas en gran parte de la montaña", señaló Saldarriaga.

En ese orden de ideas, las personas que requieran trasladarse desde la capital risaraldense hasta el municipio de Marsella deberán hacerlo por el sector de La Bodega de Combia hasta la vereda La Convención y vereda El Rayo; asimismo, quienes se desplacen desde Santa Rosa de Cabal podrán utilizar las vías del corregimiento El Español y El Trébol.