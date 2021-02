Asobares pide en Cúcuta cierre a las 2 de la mañana

Un documento por parte de Asobares fue remitido a los mandatarios del área metropolitana de Cúcuta y el gobernador de Norte de Santander, en donde piden modificar las medidas restrictivas que se mantienen en la región teniendo en cuenta la baja ocupación de las UCI.

Aumentar el horario de cierre de los establecimientos nocturnos hasta las 2 de la mañana y eliminar el pico y cédula son las principales peticiones, tratando de reactivar este sector que ha sido uno de los más golpeados económicamente durante la pandemia.

José Luis Mora presidente de la Asobares en Norte de Santander, le dijo a Caracol Radio que se deben tener en cuenta los miles de trabajo que dependen de este sector.

"Cambia totalmente la situación en Cúcuta al bajar los índices de contagio, pero hay sitios que no pueden despegar todavía hasta las 12 de la noche porque muchas personas salen a tomarse algo sino después de las 10:30, entonces hay sitios que definitivamente no han podido avanzar, por eso estamos pidiendo la ampliación del horario, en estos momentos tenemos ocupación de camas de las unidades de cuidados intensivos por COVID-19 en 45% y le hemos pedido que se amplíe el horario en lo que queda del mes de febrero hasta las 2 de la mañana, y aparte que se quite el pico y cédula. Vamos a ver cómo avanza el Puesto de Mando Unificado en donde se toma esta decisión", dijo el empresario.

Mora ha reiterado que los establecimientos están cumpliendo con las medidas de bioseguridad y el distanciamiento social.