Gobernador de Cmarca advierte a alcaldes no alterar proceso de vacunación

El gobernados de Cundinamarca Nicolás García, fue enfático en pedirle a los alcaldes de los 116 municipios del departamento que cumplan al pie de la letra todos los protocolos para la aplicación de la vacuna y no se salten ninguna fase, pues si llegasen a vacunar a sus seres queridos cuando no le corresponde tendrían graves consecuencias legales.

"Todos tenemos el afán y la ansiedad de que nuestros seres queridos se vacune con prontitud... pero eso no nos puede llevar a cometer el error de saltarnos las normas y de saltarnos los protocolos previstos en el ´plan nacional de vacunación. Que nadie se preste para vacunar a alguien que no esta en la línea de priorización, que nadie caiga en la tentación de creer que no pasa nada si vacuno a mi papá o a mi mamá. Tiene consecuencias gravísimas, penales", recalcó el Gobernador.

Por el momento resaltó en que todos los Cundinamarqueses, deben seguirse cuidando, con el uso de tapabocas, distanciamiento social y evitando reuniones sociales.