¿En qué se invirtieron 1.47 billones contratados directamente en la alcaldía de Medellín?

Medellín, Antioquia

Recientemente la alcaldía de Medellín, luego de un derecho de petición emitido por el portal web Nación Paísa, informó que entre el primero de enero y el cinco de julio del 2024 se firmaron un total 680 contratos directos por un total de un 1.47 billones de pesos, lo que generó una serie de reacciones frente a como se está manejando el modelo de contratación en la administración distrital.

Ante la polémica, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga aseguró que se trata de un malintencionado manejo de la información, al asegurar que se trató de un ataque de un portal que fue beneficiado con contratos en la administración de Daniel Quintero Calle.

“Entonces van cogiendo a los tres portales y empiezan a decir, ¡Ah, Fico lanzó un escándalo de corrupción en Quintero, ¡entonces el jefe ya nos mandó a poner esto! Entonces empiezan con el cuento y dicen que no, que la contratación directa, yo no sé en qué cuento, qué aumenta o paga. Aquí los que robaban la plata eran ellos. Nosotros lo que estamos es arreglado el desastre que ellos dejaron y arreglando las cosas. En el 2023, el tema de la contratación directa, 1.363 procesos. Lo que tenemos proyectado nosotros, para el 2024 son 870. Y ojo que la contratación directa es un mecanismo para contratar entre entidades públicas. Es más, para hacer convenios interadministrativos, es el único mecanismo posible por ley. Otra cosa es que lo estamos haciendo bien transparente y con austeridad. Y para la contratación de servicios profesionales, es la única forma. Pero aquí no se está entregando obra pública”, dijo el alcalde al respecto

¿Por qué una contratación directa de 1,47 billones de pesos?

Al consultar el detalle de los contratos directos firmados por la alcaldía de Medellín durante el año 2024, Caracol Radio encontró como se dividieron estos rubros

Contratos Interadministrativos – 965 mil millones de pesos

Primera infancia – 195 mil millones de pesos

Servicios Profesionales y de apoyo – 180 mil millones de pesos

Cobertura educativa – 51 mil millones de pesos

Ciencia y tecnología – 21 mil millones de pesos

Arriendos bien inmuebles – 18 mil millones de pesos

No pluralidad de oferentes – 14 mil millones de pesos

Urgencia manifiesta – 12 mil millones de pesos

¿Con quien fue la contratación interadministrativa?

El rubro de mayor número de contratación directa fueron los contratos interadministrativos, entre ellos se destacan 441 mil millones de pesos para entidades del conglomerado público, principalmente del sector salud como Metrosalud y el Hospital General de Medellín.

Posteriormente se tiene 140 mil millones de pesos con entidades del sector seguridad y justicia con la Empresa de Seguridad Urbana de Medellín. Le siguen 132 mil millones de pesos con Empresas Públicas de Medellín por prestación del servicio público de acueducto, alumbrado público e iluminación ornamental y servicio de conectividad con UNE.

En el sector educación se dio contratos de cobertura educativa, Buen Comienzo, ciencia y tecnología, arrendamientos, no pluralidad de oferentes y urgencia manifiesta, por total de 314 mil. Allí se resaltó, que, debido a que en el 2023 NO se dejaron los contratos listos de una serie de actividades en las instituciones educativas de Medellín, se tuvo que recurrir a la urgencia manifiesta para poder cumplir con el servicio educativo.

En el siguiente rubro se tiene contratos interadministrativos con Plaza Mayor, Metroparques para la operación logística de eventos, disposición de espacios y actividades de los diferentes programas y proyectos y Telemedellín para el desarrollo de estrategias de comunicación y planes de medios, por un valor total de 82 mil millones de pesos.

En el consolidado también se tienen contrato de prestación de servicios profesionales para la operación de los proyectos y apoyo a la gestión por valor de $ 180 mil millones y Contratos interadministrativos con entidades del Conglomerado como Terminales de Transporte, Empresas Varias de Medellin, EDU, ACI, Parque Arvi, Bibilioteca Pública Piloto por valor de 61 mil millones de pesos.