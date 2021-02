Este sábado arranca la jornada de vacunación contra el Covid-19 en Tunja

Todo el protocolo está listo, para arrancar la inmunización en la capital de Boyacá, desde las 8:15am de este 20 de febrero.

A Tunja le correspondieron 1.074 vacunas del primer envío de biológicos que hizo la nación a los entes territoriales. La primera etapa de vacunación en la capital de Boyacá, comienza hoy sábado 20 de febrero, en la cual se inmunizará a los primeros profesionales trabajadores de la salud en primera linea de riesgo por Covid 19.

De acuerdo con la programación prevista, se habilitaron cuatro puntos de vacunación distribuidos de la siguiente manera: Hotel Hunza, para el personal del Hospital Universitario San Rafael, y Clínica Mediláser, Clínica de los Andes y Hospital Local de la ESE Santiago de Tunja, para vacunar al personal priorizado, de acuerdo con los lineamientos de Minsalud.

El secretario de Salud del Departamento, Jairo Mauricio Santoyo Gutiérrez, manifestó que, con optimismo, alegría y esperanza, la Secretaría de Salud de Boyacá ha recibido las primeras dosis que empezarán a ser aplicadas este sábado.

“Ya se hicieron dos simulacros para la preparación de la logística y distribución de las dosis de la vacuna contra la COVID-19 en la ciudad de Tunja, hemos contado con el acompañamiento de la Procuraduría, la Contraloría, la Policía y el Ejército, y ahora estamos listos para iniciar con el proceso de vacunación”, manifestó el Secretario.

El alcalde de Tunja Alejandro Fúneme, sostuvo que “tenemos disposición de 5 grupos de personas que nos permitirá estar vacunando entre 15 y 23 personas por hora. Además tenemos personas para que sea lo más ágil posible todo el protocolo de documentación y cargue de información del esquema de inmunización contra el coronavirus”.

Las primeras dosis se aplicarán a los vacunadores de la ESE Santiago de Tunja, en el hospital metropolitano de la ciudad, quienes tendrán la responsabilidad de inmunizar al 40% de la población tunjana.

Claudia Hernández, la primera mujer trabajadora de la salud (vacunadora) que quedará inmunizada contra el covid-19 en Tunja, dijo en Caracol Radio que “este es un momento histórico y de sentimientos encontrados, ya vamos viendo la luz para salir de este túnel en el que nos ha dejado hasta la fecha la pandemia, pero tenemos cada vez más la esperanza de poder estar más cerca de ganarle la batalla al Covid-19, por eso, quiero que todos lleguen a su cita de vacunación, pero ademas, que no bajemos la guardia hasta que alcancemos la inmunidad necesaria, sigamos con disciplina los protocolos de bioseguridad. Yo recibiré mi vacuna, e inmediatamente me pondré a trabajar para vacunar a todo el que venga en fila”.

Por su parte, en el Hotel Hunza, será vacunada la primera trabajadora de la salud de primera linea de riesgo por Covid-19: se trata de Yeimy Arévalo Sosa, trabajadora de servicios generales de la Clínica Maria Josefa canelones, una mujer viuda, con 4 hijos y madre cabeza de hogar, quien sostuvo que “ha sido muy duro trabajar en esta área que solo se encarga de atender a pacientes con Covid-19, ha sido difícil, me he aferrado a Dios, y ahora el gran honor es el de recibir la vacuna, me siento muy afortunada, agradecida y con algo de nervios, pero confiada en que este es el paso para que se acabe esta pandemia”.

El esquema de transporte, traslado, almacenamiento y distribución de la vacuna ya está listo.

El coronel Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja – Metun -, quien tendrá a cargo la seguridad de las primeras vacunas para el departamento, indicó que se hizo un ejercicio muy importante en cabeza del Presidente de la República, con la participación de los entes territoriales.

“Reconfirmamos los lineamientos que ya tenemos para hacer todo el proceso. Ya hemos hecho simulacros que nos ha permitido detectar algunas fallas y con base en eso vamos a corregir y empezar a hacer ese trabajo”, indicó el Comandante de la Metun.

Agregó, que esta tarea se realizará mediante una orden de servicios que ha dispuesto la Metropolitana de Tunja para poder llegar a cada uno de los ciudadanos que tendrán este proceso de vacunación.

La apertura de la jornada de vacunación contra el Covid-19 en Tunja, contará con la presencia del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Enrique Zea, y se realizará como primera medida en la Sede del Hospital San Rafael- Hotel Hunza, en el centro de la ciudad capital del departamento de Boyacá, sobre las 8:15 a.m de este sábado; allí harán presencia todas las autoridades de Tunja y del departamento de Boyacá.

También estarán presentes: el secretario General del Ministerio de Salud y Protección Social, Gerardo Burgos Bernal; el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame; el alcalde de Tunja, Luis Alejandro Fúneme González; el secretario de Salud de Boyacá; el gerente del Hospital Universitario San Rafael, Yamit Noé Hurtado y Yeimy Arevalo Sosa, la auxiliar de servicios generales, de la Unidad María Josefa Canelones, quien será la primera persona en recibir la vacuna en Boyacá, estarán en el Hotel Hunza para el inicio de la jornada.