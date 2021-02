Sindicato de Educadores convoca una jornada de protestas en Pereira

Este jueves 18 de febrero, los Sindicatos de Educadores y Trabajadores de la Educación convocaron a una jornada de protesta regional y departamental, donde participarán los educadores de las instituciones públicas de la región.

En el caso de Risaralda, la invitación es para que los docentes de los 12 municipios no certificados del departamento se movilicen hasta la alcaldía de sus respectivas localidades. En Pereira, estas protestas se llevarán a cabo en el parque La Libertad.

Entre los puntos que expone el Sindicato de Educadores y Trabajadores de la Educación de Risaralda destacan la presunta falta de condiciones de bioseguridad para la ejecución del modelo de alternancia, poniendo en riesgo la vida de docentes y estudiantes. Así lo aseguró Didier Valencia, presidente del SER.

"En estos once meses de pandemia hemos venido cuidando la salud y la vida de los niños y los maestros, y no quisiéramos que con el regreso a clases cuando no están los recursos de bioseguridad, no están garantizados. Las instituciones educativas están, prácticamente, en un abandono porque no se intervino la infraestructura sanitaria, no se hizo adecuaciones o construcciones, no hay baterías sanitarias suficientes, no se cuenta con agua potable. En esa pobreza en que esta la educación pública en este momento, le decimos a los padres que enviar a los niños en este momento es exponerlos a un posible contagio de COVID-19", señaló Valencia.

Igualmente, Valencia aseguró que otro de los puntos más importantes para esta jornada de protestas es, al parecer, el recorte presupuestal al Plan de Alimentación Escolar para las instituciones educativas de los 12 municipios no certificados en Risaralda.

En Pereira, esta jornada de protestas se llevará a cabo este jueves 18 de febrero en el parque La Libertad a partir de las 10:00 a. m.