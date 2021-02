Padres de familia no apoyan alternancia en colegios públicos

Los padres de familia en el oriente del país han reiterado que no colocarán en riesgo la vida de sus hijos al comenzar la alternancia educativa en seis jardines infantiles en Cúcuta, afirmando que las condiciones no son seguras aún para evitar el contagio del COVID-19.

Eduardo Parra presidente de la liga de padres de familia en Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que la prioridad debe ser la salud de los menores y por esto no apoyan el regreso a las aulas.

"Consideramos que aún no están dadas las condiciones para una alternancia o el regreso de los estudiantes a las aulas, toda vez que hay muchas instituciones educativas especialmente las públicas que carecen de una adecuada infraestructura y todos los sistemas de bioseguridad, y también rechazamos con mucho respeto las afirmaciones de la Secretaría de Educación la cual simplemente dice firmen los padres bajo su responsabilidad el regreso a la alternancia cuando hay una responsabilidad de todo el mundo y especialmente el estado, pero reiteró que no están dadas las condiciones para la alternancia porque hay colegios donde no hay agua potable y unidades sanitarias, y así arriesgar a los niños a un posible Contagio del COVID-19", expresó.

De igual forma los encargados de los colegios públicos en la frontera han reiterado que no se han implementado los sistemas mínimos para garantizar la salubridad de los niños, y por esto aún no se debe buscar reiniciar las clases en los salones

Nestor Contreras rector del colegio Rafael Uribe Uribe, le dijo a Caracol Radio que se deben analizar todos los factores de riesgo.

"Es una alternativa que se está ofreciendo en el desarrollo de las clases con los jóvenes pero para que esto se pueda llevar a cabo debemos reconocer que hay variables que todavía no han sido resueltas en su totalidad, y que al momento de tomar la decisión de volver a los colegios especialmente los oficiales debemos reconocer falencias de infraestructura y el acompañamiento del personal administrativo que permitiría llevar a cabo el regreso a clase con los elementos de bioseguridad para los niños y adolescentes", dijo el rector.

Lea además: El viernes, jornada de vacunación en el departamento

Indicó que por ahora mantienen en estudio las condiciones, y que de igual forma se deberá hacer una encuesta a los padres de familia si enviarán a los menores a las instituciones.