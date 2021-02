Piden a la ciudadanía afiliarse a los regímenes subsidiado o contributivo

Desde la Secretaría de Salud de Manizales piden a los ciudadanos que no están afiliados actualmente a ningún régimen de salud, que evalúen con esta entidad si pueden ser parte del sistema subsidiado, de acuerdo con las alternativas que ha dado el gobierno para ello, o si deben ser contribuyentes, debido a que de esto depende la oportunidad para estar en las distintas fases del plan de vacunación en contra del COVID-19.

Señalan desde la entidad que actualmente se cuenta con unos decretos que amparan el aseguramiento de la mayoría de las personas que han quedado, por distintas circunstancias, sin empleo, por lo que señalan la importancia de comunicarse con la entidad para tener el menor número de personas por fuera del sistema, especialmente en esta época de pandemia.

“Se hace afiliación sin encuesta Sisbén para las personas que sean tributarias de ese tipo de beneficio, quiere decir que también hay unas instrucciones, eso equivale a que cuando yo llego sin afiliación y sin aseguramiento a una IPS, que he perdido el trabajo o soy una persona de estrato 1 ó 2, tengo necesidad de que me atiendan, entonces por la Secretaría de Salud o por la misma IPS, pueden inmediatamente consultar las bases de datos y proceder a afiliar y la idea es que en los cuatro meses siguientes ya se le hace la encuesta Sisbén para recategorizarlo”, explicó Carlos Humberto Orozco Téllez, secretario de salud de Manizales.

Señala que con este proceso se podrá determinar si finalmente puede acceder al régimen subsidiado o si definitivamente se debe actuar como trabajador independiente afiliándose al sistema contributivo.

Recordó además el funcionario que “cuando uno ya previamente ha sido encuestado, tienen unos límites y es que, para la población urbana de Manizales, el puntaje máximo que permite acceder a la afiliación automática al régimen subsidiado es de 54,86 y para la población rural es de 51,57, si la persona tiene un puntaje hasta ese tope o menor, inmediatamente se le afilia a la Nueva EPS con el régimen subsidiado o a la EPS AsmetSalud”.

Aclaró que la estrategia PRASS que se están realizando en la ciudad, plan liderado por el Ministerio de Salud en coordinación con las secretarías municipales y la participación de las EPS, no permiten acceder a las personas sin afiliación alguna, ya que las pruebas que se están realizando son aportadas por las EPS, aún sin importar la entidad que se tenga, por lo que si no se está con una entidad prestadora de salud no hay quien responda por la prueba y en consecuencia de los resultados.

