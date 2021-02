Transportadores de carga en Norte de Santander en crisis

Los transportadores de carga en el oriente del país no logran el consenso para unirse al paro que anunció La Confederación Colombiana de Transportadores para el 15 de febrero ante la inconformidad del gremio por el alza del precio de los peajes en Colombia.

Uno de sus voceros expresó que la situación económica para el gremio por la pandemia y sus efectos en la economía y las exportaciones es grave.

Los conductores rechazan el aumento en los peajes en el país y advierten que la situación será más crítica si entran en operación los dos peajes proyectados en la vía entre Cúcuta con Pamplona y Bucaramanga.

Luis García presidente del sindicato de transportadores de carga expresó que. “nosotros estamos olvidado por el estado, lo peor en Norte de Santander no tenemos ningún representante, ningún doliente, ni en la parte agrícola, ni en el trasporte, no he visto al gobernador, ni al alcalde, ningún asambleísta o representante hablando sobre los temas”.

Agregó que, “de pronto va haber una movilización, es algo que se va hacer muy unidos a la gente del campo, el sector agrícola”.

Añadió que la tabla de fletes sigue en caída en sus precios, en la actualidad una tonelada transportada se paga desde Cúcuta a los puertos de Barranquilla o Santa Marta entre 60 mil y 70 mil pesos.