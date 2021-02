Mujer de 90 años se graduó de psicología en medio de la pandemia

Sara Moreno, de 90 años, es una nortesantandareana que se convirtió en ejemplo de perseverancia y disciplina, ya que aprovechó el tiempo de confinamiento en la pandemia y logró uno de sus sueños, graduarse en psicología.

La señora Moreno, madre de diez hijos y empresaria en Cúcuta, explicó que decidió adelantar sus estudios universitarios en estos tiempos de virtualidad, que para muchos representó un reto de adaptación, pero para ella fue una oportunidad "porque aprendo muy rápido".

“Siempre tuve la intención de estudiar psicología, viajaba a Pamplona, pero era muy difícil con diez hijos, pero ahora que ya crecieron, se presentó esta oportunidad a través de las clases virtuales”.

"Me gustaría que las personas sepan que uno tiene la mente fresca si lee, si estudia y se relaciona con la gente. Los años no son los culpables que uno no pueda estudiar, sino la pereza". Señaló

La señora Sara nació en 1931, se graduó como bachiller en el año de 1.967 y obtuvo su título profesional en medio de la pandemia del COVID-19.