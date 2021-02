ONU observa situación en Norte de Santander

Dos días cumple la visita de Julieth de Rivero, la representante del alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia a este departamento, esto se da luego de varios encuentros virtuales que llevaron a la necesidad de realizar una presencia en el territorio, para pudiera evidenciar de viva voz lo que sucede en especial ese triángulo que hoy es de violencia, entre la frontera, y las zonas rurales de Tibú y Cúcuta.

El recorrido de la alta funcionaria incluyó las ciudades de Tibú y Cúcuta además de las veredas de la silla y el corregimiento de banco de arena, donde se reunió con la población afectada, los secretarios de gobierno y fronteras, altos mandos militares y organizaciones de derechos humanos y campesinas, esto para evidenciar lo que sucede en estas zonas del departamento.

Según Junior Maldonado representa de Ascamcat ,"es una visita que vemos como importantes y la cual acompañamos porque así sirve para visibilizar lo que realmente pasa en estas zonas , lo que están padeciendo estas familias en medio de esta guerra, y que se allá de esta manera cómo exigirle al gobierno nacional que no solo la presencia se haga de forma militar , sino también con inversiones, y ayudas humanitarias , que no creen una re victimización para que no tengan que abandonar sus hogares".

De esta manera se espera que esto sirva para que se cree una mayor atención a las necesidades que hoy tienen esa población de estas zonas del departamento.