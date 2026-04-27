Ataque violento deja dos hombres heridos en Cúcuta

Cúcuta.

Dos hombres resultaron heridos en un ataque con arma de fuego ocurrido en un establecimiento comercial del barrio La Concordia, en Cúcuta, en un hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades.

El caso se registró en un restaurante ubicado en la avenida 2 con calle 35A, conocido como Kiosko Ocañero, hasta donde llegó una patrulla policial tras recibir el reporte.

En el lugar, los uniformados encontraron a Saúl Andrés Téllez Urquijo, quien presentaba cinco impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

Debido a la gravedad de las heridas, la víctima fue trasladada inicialmente a un centro asistencial y posteriormente remitida a la Clínica Medical Duarte en Cúcuta, donde permanece bajo atención médica.

En el mismo hecho también resultó lesionado Jesús Emilio Téllez, quien sufrió una herida por arma de fuego en la pierna derecha.

El hombre fue llevado al Hospital Universitario Erasmo Meoz, donde recibe atención.

De acuerdo con versiones de la comunidad, ambos se encontraban al interior del establecimiento cuando fueron abordados por un sujeto que, sin mediar palabra, abrió fuego contra ellos y huyó del lugar en una motocicleta.