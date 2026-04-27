En Cáchira y Silos graves afectaciones por lluvias

Norte de Santander

Las lluvias que han caído en Norte de Santander han generado graves emergencias en infraestructura en los municipios de Cáchira y Silos.

Los alcaldes de estas dos poblaciones reportaron graves daños en puentes por aumento de caudales de quebradas en la zonas rurales donde se presentaron los estragos.

En medio de esta situación se esta generando una alerta por las intensas lluvias y los daños que se han presentado en infraestructuras como puentes y caminos para la comunicación de las comunidades.

En algunos de los municipios se han generado alertas por riesgos de corrientes súbitas que podrían terminar en avalanchas.

Las autoridades en esta zona del país reportaron más de 26 municipios en emergencias por culpa de las fuertes precipitaciones.

Hoy se espera que los comités locales de emergencia entreguen a la secretaría de gestión de riesgo un balance de los estragos causados este fin de semana por las lluvias en varios municipios de Norte de Santander.