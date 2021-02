Defensa de Ramón Navarro interpone acción contra magistrados

En diálogo con Caracol Radio, el abogado Germán Marín, quien defiende al exgerente de la Triple A, Ramón Navarro en el escándalo de corrupción al interior de la empresa, confirmó que fue interpuesta un recurso de casación contra la condena de 15 años proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla.

“Los magistrados del Tribunal de Barranquilla desconocieron la ley, desconocieron la rebaja que debía aplicarse a Ramón Navarro y no le concedieron ni un solo día de descuento punitivo al aceptar los cargos en su contra. Esto es una violación directa de la ley, es un engaño al procesado, quien en el año 2018 aceptó los cargos para recibir una rebaja, porque si se le hubiera advertido en el mes de marzo que no recibiría ni un solo día de rebaja seguramente no hubiera aceptado cargos. Es decir que Ramón Navarro terminó siendo condenado como si hubiese sido vencido en juicio y eso no sucedió”.

Añadió que “ese engaño que le hace el Estado al procesado está siendo demandado ante la Corte Suprema de Justicia a través de un recurso de casación ya presentado y esperamos que la honorable corte se pronuncie al respecto y sancione este acto que es violatorio de la ley”.

Lea también: Ofrecen hasta $10 millones por asesinos de Katherine Martínez

Ramón Navarro aceptó ante las autoridades que como gerente de Triple A participó en transferencias por 27.000 millones de pesos a empresas del grupo Inassa.

“Lo que argumenta el Tribunal Superior de Barranquilla es que no hubo un reintegro del dinero olvidando varias cosas: primero, que la Fiscalía demostró que Ramón Navarro no se apropió del dinero de la Triple A, sino que hizo transferencias a empresas de Inassa. En ese sentido, como no incrementó su patrimonio, no debía reintegrar ni un solo peso. El Tribunal de Barranquilla le exige a Navarro reintegrar un dinero que no tomó”.

El defensor agrega que “lo más absurdo de todo esto es que a dos de los copartícipes Héctor Amarís, gerente de Iarco Limitada y Edgar Piedrahita, quienes son funcionarios de las entidades a las que se les transfirió el dinero, el mismo Tribunal, con base a la exigencia del reintegro no anuló la pena, sino que anuló la aceptación de cargos para obligarlos a defenderse en juicio, mientras que a Navarro le elevó la pena a 15 años”.

“Es decir, frente a los mismos hechos, el Tribunal Superior de Barranquilla tomó dos decisiones diferentes, sin tener en consideración todo el aporte a la verdad que ha dado Ramón Navarro a la investigación que ha sido reconocida por la Fiscalía y adicionalmente a la reparación de 900 millones de pesos que él hace de manera voluntaria con destino a las víctimas que realmente son los socios minoritarios de la empresa Triple A y el Distrito de Barranquilla”, sostuvo.

De acuerdo con Marín, “ni uno solo de los coparticipes de este proceso que pueden ser ocho personas ha ofrecido un solo peso de reparación, ni siquiera quien debe responder civilmente por el daño que es la empresa Inassa ha propuesto reparación”

Recordó que “hay otras personas como Jacobo Noguera, representante legal de R&T quien fue la persona que facturó 23.000 millones de pesos en pagos de la Triple A a esa empresa y lo extraño es que las consecuencias jurídicas de quienes participaron en estas transferencias son diferentes, lo cual es injusto, porque ante supuestos fácticos iguales las decisiones judiciales deben tener las mismas consecuencias jurídicas”.

En las próximas semanas la Corte también fallará de fondo si Navarro tendría que ser trasladado a un centro carcelario o si se mantiene en detención domiciliaria.