“La revocatoria sería algo negativo” para la ciudad

Ante los últimos hechos que han llevado a evaluar la gestión del alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín Correa, por parte de la comunidad, en Caracol Radio vimos la necesidad de dar a conocer la posición sobre la solicitud de revocatoria de mandato y ejecuciones durante el 2020 del mandatario por parte del Partido Verde, colectivo que le dio el aval para llegar al cargo.

Es así como consultamos con John Hemayr Yepes Cardona, representante del Partido Verde en Manizales y presidente de Concejo municipal sobre estos temas.

Carolina Reina López: Bienvenido a Caracol Radio y ¿Cuál es la reacción que se tienen desde el Partido Verde frente a la solicitud de un grupo de ciudadanos de que sea revocado de su cargo del alcalde, Carlos Mario Marín Correa?

John Hemayr Yepes Cardona: Yo creo que es muy importante plantear que el partido como tal no ha tenido una reunión de dirección hasta el momento, los temas de pandemia han hecho que de pronto la parte orgánica de reunión del mismo pues no haya tenido esa habitual tendencia de reunión, eso ha hecho que de pronto no tengamos una postura fija referente al tema, es decir, hace falta un espacio democrático interno.

Pero yo creo que hay un consenso general o un consenso mayoritario en el tema de que la revocatoria sería algo negativo porque lo estamos viendo más que todo es como un aprovechamiento de otros sectores políticos que están buscando es liderar para poder después participar en otros aspectos, entonces yo creo que lo que menos le conviene a los ciudadanos en este momento es un traumatismo de no funcionamiento de su cabeza administrativa llamado el alcalde de la ciudad y creo que es muy importante que todos nos enfoquemos como lo hemos hecho por ejemplo desde la presidencia del Concejo, hacia la reactivación económica, o sea, todos enfocados hacia el mismo fin para que la ciudad funcione.

CRL: Pero con esto se podría decir que se presenta un distanciamiento entre el partido y la administración municipal, ¿es así, hay distanciamiento?

JHYC: Nosotros llegamos como Partido Verde, nuevos, a tener estas instancias de participación y creo que lo que sucede es que debemos comprender bien como son los procesos de participación y de allí saber salir a las situaciones que van pasando desde la ciudad, porque obviamente, aunque estos cargos la administración no puede participar en política, si se entiende que son la plataforma base para poder ser aspirantes hacia estos cargos de elección popular.

Es importante que la administración municipal, Carlos Mario, incluya mucho más al partido entre su participación de la administración municipal, son cosas que se tienen que hablar y que están pendientes, que estamos en mora de plantearlas, pero yo creo que es algo muy importante que se debe hablar internamente y pronto.

CRL: Frente a la gestión, ¿cómo ven ustedes que ha sido la administración de Carlos Mario Marín tras un año de labores?

JHYC: Yo creo que el tema pandémico hace que muchas situaciones se salgan de lo común, entre esas obviamente, los objetivos de los planes de desarrollo se ven altamente afectados y esto hace que como tal las banderas del verde no se puedan ver como qué tanto han avanzado, si esto se puede decir así, pero de todas formas es muy importante, insisto, como usted lo plantea, que haya una conexión más cercana entre el partido y la administración, pues porque los elegidos tenemos esa fortuna de poder ser escuchados por medio de un micrófono, pero hay que comprender también lo que es toda la base del partido.

Cómo lo manifestaba inicialmente, que ese tema de ser tan jóvenes y tan nuevos en estos procesos, no sea un traumatismo para el desarrollo de las actividades o de la cercanía que podría haber entre la administración y el partido para poder llevar a cabo todas esas solicitudes sociales, porque a la final todos los que estamos en el partido somos eso, una expresión social de personas que nos sienten como líderes o se identifican con nosotros con las acciones que adelantamos.

