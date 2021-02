La pandemia produjo baja afectación en sector minero de Norte de Santander

Al ser uno de los sectores que fueron exceptuados durante la pandemia permitieron que el impacto para el sector minero en la región no fuera importante.

Pese a no conocerse el reporte final del año 2020 por parte de la agencia nacional de minería, el sector carbonero proyecta que no lograran las 2. 5 millones de toneladas anuales producidas tradicionalmente, pero creen que por la pandemia la disminución no sea tan significativa.

Para Azucena Vera gerente de la Asociación de Carboneros de Norte de Santander ,"el reporte más reciente que ha dado la agencia nacional de minería arrojó que ha septiembre la producción del departamento fue de 1,5 millones de toneladas , una cifra importante porque pese a que estábamos dentro de los sectores que no tuvimos cierre , obviamente la pandemia nos genera que tenemos que disminuir nuestra capacidad de producción sobre la oferta a los 25 países a nivel internacional que realizamos nuestros despachos ."

Se estima que la producción final para el año 2020, aunque no llegara al promedio anual que son los 2,5 millones de toneladas para Norte de Santander, la cifra sea muy similar dejando satisfechos a los empresarios del sector carbón, pero sin poder obtener ganancias importantes debido a la cotización del mineral a nivel internacional que no tuvo alzas importantes sin tener repercusiones en los ingresos para los productores.

Pero, por otro lado, los precios internacionales del mineral no permitieron que se obtuviera importantes ganancias para los empresarios, pero esperan que este año con la normalización siga siendo este sector el de mayor importancia para el departamento.