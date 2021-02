Lunes 8 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y el Quindío

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

338 casos nuevos de COVID-19 se registraron durante, viernes, sábado y domingo en el Quindío, el departamento llegó a 31420 confirmados con coronavirus de los cuales el 91% ya se han recuperado es decir 28478.

Durante el fin de semana fallecieron 12 personas por la pandemia, el Quindío llegó a 893 víctimas mortales del COVID

Sigue bajando la ocupación de camas en la Unidad de Cuidados Intensivos en el hospital San Juan de Dios en Armenia y hoy está en el 33%, así mismo en la unidad de cuidados intermedios que está en un 30% de ocupación.

La Secretaría de Salud realizó, durante este fin de semana, la toma de 18 pruebas para COVID-19 en el área administrativa de la Central Mayorista Mercar. Esta estrategia tiene como propósito principal mitigar el impacto del virus ya que permite detectar a tiempo casos asintomáticos de la enfermedad.

El gobernador del Quindío en compañía de la cúpula militar del batallón de alta montaña de la Octava Brigada del Ejército realizaron recorrido por la zona cordillerana del departamento donde ratificaron que no hay presencia de disidencias de las farc.

En noticias judiciales, En el Quindío, la policía alerta porque el 30% de las personas que tienen detención domiciliaria no cumple con su privación de la libertad.

El comandante de la Policía, coronel José Luis Ramírez explicó que en el recorrido por los lugares de residencia de 235 personas que tienen el beneficio de prisión domiciliaria en el Quindío, 27 no estaban en sus viviendas, y 22 direcciones que no existían o no correspondían a las entregadas por los judicializados.

Tres riñas dejaron tres personas muertas el fin de semana en hechos aislados en los municipios de Armenia y Montenegro en el Quindío.

En el parque principal de Montenegro murió Jan Carlos Ojeda Rivas de 24 años de edad, un ciudadano venezolano que recibió una lesión con arma blanca en el pecho, el presunto agresor se entregó a las autoridades aduciendo que fue en defensa propia.

Mientras que en el barrio Tigreros en Armenia se presentó el homicidio de Juan Sebastián Echeverry, al parecer habitante en condición de calle, así mismo que en el barrio Los Quindos también un habitantes de calle murió luego de recibir disparos con arma de fuego.

En el barrio La Adiela en Armenia, dos mujeres que transportaban gran cantidad de marihuana en una motocicleta fueron capturadas por la Policía.

Insólito, en Armenia las autoridades de tránsito investigan al conductor de un carro particular que chocó se vehículo contra un taxi y huyo del lugar del incidente.

El hecho se presentó en una vía del barrio Los Profesionales al norte de la ciudad, Carlos Andrés conductor del taxi manifestó que gracias a las publicaciones del video en las redes sociales donde se evidencia el choque, la dueña del carro apareció y responderá por los daños ocasionados al automotor.

Un motociclista muerto identificado como Wilmer de Jesús Gutiérrez Soto de 52 años de edad dejó como saldo accidente de tránsito en la vía entre Río Verde y el municipio de Pijao luego del choque entre dos motos donde dos personas más resultaron lesionadas.

La Secretaría de Gobierno, con el apoyo de la Policía del Quindío, adelantaron operativo de inspección a las carretas que sirven de medio de trabajo a los vendedores ambulantes, Donde hallaron al interior de los pequeños vehículos varios elementos y armas blancas cuya posesión no fue justificada por los vendedores requeridos.

Un fuerte vendaval provocó daños en el servicio de energía en zonas rurales de los municipios de Armenia, Montenegro, Circasia, Córdoba, Pijao, Salento y La Tebaida en el departamento del Quindío, en Montenegro tres personas resultaron lesionadas por la caída de un árbol sobre una vivienda construida en madera.

Taxistas en Armenia solicitan modificar el pico y placa, es decir extender la medida hasta los días sábados y festivos. Además, que sean las 24 horas para el vehículo.

El presidente del sindicato de taxistas, José Ariel Vargas, indicó que la modificación es importante para el gremio porque muchos no cumplen como se debería la restricción y no se compensa el trabajo con la entrega que realizan a los propietarios.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Ríos, manifestó que es una propuesta viable pero que se debe analizar porque hay otro grupo de taxistas como los propietarios de los vehículos que no estarían conformes con el eventual cambio.

Motociclistas realizan un llamado para levantar la restricción de parrillero en el centro de Armenia

De acuerdo con Gustavo Santos, Líder de los motociclistas de la ciudad, se encuentran en diálogos con la administración municipal para que acoja la solicitud y permita que los motociclistas puedan movilizarse con acompañante en el cuadrante del centro comprendido entre la calle 11 a la 25 y carrera 13 a la 22.

El mandatario de los armenios, José Manuel Ríos, informó que realizarán una reunión esta semana para verificar de la mano de la Policía los datos de seguridad relacionados con los motociclistas. Puntualizó que las expectativas están puestas sobre el estudio de la Universidad del Quindío en cuanto a la conveniencia de las medidas implementadas en la ciudad.

Los transportadores de carga en el país se declararon en asamblea permanente y no descartan irse a paro en rechazo por el incremento en el alza de los peajes y en el precio de los combustibles.

Jorge Ignacio García, presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores de carga manifestó “Para el 15 de febrero ya se ha anunciado las jornadas de protesta en las diferentes ciudades del país con caravanas en rechazo a esta escalada de incrementos en las tarifas del peaje y por eso esperamos reunirnos nuevamente la próxima semana con el gobierno para que explique porque estas situaciones.”

El líder transportador indicó que sumado a las alzas de los peajes ahora se suma los combustible, cabe recordar de desde el sábado 6 de febrero empezó a regir un incremento de 198 pesos al precio del galón de gasolina y de 145 pesos al Diésel, en las 13 principales ciudades del país.

El Parque del Café uno de los parques temáticos más importantes de Colombia recibió por parte del ICONTEC el certificado como parque bioseguro en medio de la pandemia.

Y es que el parque de los colombianos estuvo cerrado entre marzo y octubre del 2020 debido a las cuarentenas como consecuencia de la emergencia sanitaria por el COVID-19, pero desde ese mes el Parque del Café implemento un protocolo de bioseguridad que hoy recibe el reconocimiento “Check in Certificado” como Parque BioSeguro.

Pedro Nel Salazar, gerente del parque temático destacó la importancia del trabajo de todo el equipo de colaboradores que han permitido que todas las atracciones del parque, los espacios, las tiendas, la zona de comidas, senderos y demás cuenten con la señalización, y todos los protocolos de bioseguridad para que los visitantes puedan disfrutar del lugar sin problema.

Alternancia es un proceso necesario en medio de la reactivación de los diferentes sectores en el Quindío

El gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, afirmó que le apuesta a la iniciativa porque entiende la importancia del retorno a clases ya que muchos de los niños han presentado dificultades emocionales en cuanto al encierro generado por la pandemia.

De 22 colegios privados visitados por la Secretaría de Salud, 19 fueron aprobados en sus protocolos de bioseguridad en Armenia y son los únicos autorizados para iniciar alternancia en el municipio.

El programa de Derecho de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt, obtuvo fallo favorable por parte del Tribunal Administrativo del Quindío, que ordenó a autoridades ambientales y de tránsito del departamento realizar controles periódicos a los vehículos con el fin de regular la calidad del aire en la región.

El fallo obliga a la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, al Instituto de Departamental de Tránsito del Quindío, y a las secretarías de tránsito de los municipios de Calarcá, Quimbaya, Montenegro y La Tebaida, monitorear y controlar las emisiones de gases de los automotores que circulen por las vías quindianas a fin de contrarrestar los efectos nocivos de las emisiones de Co2 que superen los niveles permitidos.

Luego de las denuncias ciudadanas sobre el arrojo escombros sobre una ladera frente a la Plaza Minorista de Armenia, personal de la CRQ, en compañía de funcionarios de Planeación Municipal, la Policía Ambiental suspendieron dicha actividad por la afectación ambiental que se venía presentando.

Ante la queja ciudadana sobre la realización de eventos y conciertos en algunos establecimientos como bares y discotecas al parecer incumpliendo el aforo, el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, llamó la atención sobre la situación y recordó que el aforo establecido es no mayor a 50 personas y acatando los protocolos de bioseguridad.

El 12 de febrero inicia el pago del subsidio Colombia Mayor en Armenia

Inicialmente se había anunciado para hoy 8 de febrero pero debido a un cambio del Gobierno Nacional se establece para este viernes y se extenderá hasta el 25 de febrero bajo la modalidad de pico y cédula para cobrar el subsidio en cualquier punto facilísimo de 9 de la mañana a 5 de la tarde.

Marcela Torres, enlace municipal del programa en la ciudad, informó que son 9.148 adultos mayores habilitados para obtener el beneficio correspondiente al mes de enero.

En deportes, Con gol de Olmes García, el Deportes Quindío empato 1 a 1 como visitante con Tigres Fútbol Club, por la cuarta fecha del Torneo Dimayor de la B, El próximo partido del equipo milagroso será ante Orsomarso este miércoles 10 de febrero, en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira, a las 4 de la tarde.