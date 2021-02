Protestas por retraso en la contratación del PAE en Cúcuta

Representantes de los padres de familia se encuentran preocupados ante las demoras en la contratación del operador para el PAE en Cúcuta.

Denuncian que pese a ya tener los recursos en sus arcas , la administración municipal aún no ha realizado la contratación del Plan para este 2021 en esta capital, según Eduardo parra presidente ASOPADRES ,"conocemos que desde diciembre el ministerio de educación ya desembolsó más de 18 mil millones de pesos para que desde el inicio del calendario escolar se empezara a su ministrar ya sean las ayudas alimentarias como mercados , los suplementos para los estudiantes , pero no sabemos porque la secretaría de Educación aún no ha abierto el proceso para que se realice la contratación de la empresa que desarrollará esta labor. "

Esto afectado especialmente a niños y jóvenes de entidades educativas de zonas vulnerables, en especial de estratos 1,2 y 3 en Cúcuta y su área rural.

Ya se iniciaron las clases y pese a la virtualidad se debe de garantizar la alimentación a los estudiantes en todo el territorio Nacional, tema que aún es incierto en esta capital.

Esta situación llegó a que los padres de familia tuvieron que salir a protestar, pues ya estas preocupaciones serán escuchadas y se dará luz verde a este tema.

Fue así como en las afueras del palacio municipal se congregaron algunos padres de familia de diferentes planteles educativos, quienes manifestaron su voz de protesta ante la no contratación del PAE en Cúcuta.

Una reunión entre delegados de ASOPADRES , veedurías y la secretaría de educación, quien anunció que durante este fin de semana se llevará el proceso para que se defina el operador y así iniciar el proceso de aprovisionar a los hogares y estudiantes dentro de este plan alimentario.