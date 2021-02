Un incendio vegetal puso en riesgo 25 casas en Bello

En la tarde de este lunes más de 20 bomberos atendieron un incendio de cobertura vegetal en el municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá. La conflagración se inició en el sector conocido como Mirador Quinta Etapa en la parte baja del cerro Quitasol.

Al lugar fueron trasladadas más de 20 unidades de bomberos para controlar la conflagración que puso en riesgo a 25 casas por la cercanía de éstas con las llamas, por ello las maniobras iniciales se concentraron para salvaguardar la integridad de las personas.

“Generalmente no falta el pirómano que le eche candela al cerro, pero por el momento no se podría determinar si fue alguien que lo incendió o por el clima, aunque por el clima no es tan fácil que se prenda”, recalcó el capitán Nelson Zuluaica, comandante de bomberos Bello.

Luego de varias horas de trabajos intensos los bomberos del municipio lograron controlar el incendio sin que se reporten personas lesionadas, pero sí una amplia zona afectada por las llamas.