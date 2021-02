Abogados cuestionan la virtualidad en la rama judicial en Cúcuta

Los profesionales del derecho de Norte de Santander reclaman que los juzgados no vienen teniendo un funcionamiento correcto en medio de la pandemia, lo que generada lentitud en los procesos.

Desde las agremiaciones de juristas reclaman por el estancamiento de los procesos judiciales que se sigue padeciendo y que termina afectando el funcionamiento de la rama.

Jorge González Dulcey del colegio de abogados de Norte de Santander expresa que es muy lenta a la respuesta de los organismos.

"Desde noviembre se han enviado unas solicitudes y los jueces ni los asistentes dan respuesta a los correos, y menos a los mensajes por WhatsApp, en mi caso fue un cambio de domicilio que es un trámite sencillo aún no se me da solución, y así son muchos los casos donde se evidencia que la justicia de manera virtual aquí no arranca, si así es en una ciudad como Cúcuta la situación es peor en otros municipios como Pamplona y Ocaña entre otras, causando serios retrasos en las diligencias”.

Ante este panorama exigen mayores garantías para el desarrollo de su labor y la de las personas que representan y se dé una agilidad acorde a la modernización que debe tener el sistema judicial.