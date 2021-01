Conductores de buseta no descartan un cese de actividades

Los conductores y propietarios de busetas en Ibagué, aseguraron que atraviesan una difícil situación económica, lo que les ha originado que no puedan pagar los gastos para el rodamiento de sus vehículos a las empresas y esto ha ocasionado que en las últimas horas 17 busetas no se les dio el permiso para ser despachadas y no pudieron salir a trabajar.

Jeferson Cruz representante de los propietarios de busetas señaló que esa situación no es viable ante la crisis financiera que atraviesan y donde no han contado con el apoyo de la alcaldía, por eso no descartan un nuevo cese de actividades, es mínimo el número de pasajeros que están transportando y los recursos que les quedan.

En Ibagué son cerca de 800 busetas que pueden circular, sin embargo, en este momento vehículo que se dañe se queda en los parqueaderos porque no se tiene dinero para repararlos.